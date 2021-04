green

En sus conocimientos será destinado parte del dinero que la también influenciadora ha ganado en los últimos meses con sus productos, luego de superar los problemas que ha tenido en varias ocasiones con el Invima y con la Secretaría de Salud.

Así se lo contó ‘Epa Colombia’ a sus seguidores:

“Amigas, estuve en la universidad y pagué el semestre para ser administradora de empresas”.

Daneidy Barrera dijo que son varias de sus clientas y fanáticas las que le han sugerido que estudie, así que decidió escuchar esos consejos y eligió estudiar una carrera que le servirá para gestionar mucho mejor sus negocios.

Hace poco, escribió en una publicación algo similar: “De ser una guisa, pasé a ser una empresaria exitosa ✅”. Sus inversiones vienen creciendo, pues hace poco también mostró el convertible de lujo que compró.

Además, no perdió la oportunidad de enviarle una puya a Iván Duque:

“Yo voy a empezar a estudiar administración de empresas. Que si ‘Epa Colombia’ cambió, ¿por qué el Gobierno no cambia? Yo era una ñera, una vándala… yo daba tristeza y ahora seré una vieja re profesional”.

(Lea también: [Video] ‘Epa Colombia’ se queja de la tributaria; dañaría sus planes de comprar edificio)

La empresaria de keratinas compartió varias historias contando que ya se inscribió a una institución de educación superior, aunque no dijo el nombre. Mientras tanto, la amiga que la acompañó a las diligencias la apoyó expresándole: “Te vas a superar cada día más”.

‘Epa Colombia’, como se le conoce desde que se viralizó su primer video, compartió en sus historias de Instagram su nuevo reto y sus seguidores no han dejado de felicitarla por superarse y obtener dinero trabajando honestamente.

Además, agregó que está preparando el lanzamiento de nuevos productos para su empresa. Por eso, motivó a otras mujeres a buscar su camino hacia el éxito:

“Yo no dependo de un hombre. Si yo pude, siendo pobre, sin estudio y siendo una persona desagradable, tú también puedes ser la mejor versión de ti. La segunda oportunidad te la da la vida y Dios; un hombre no te puede ofrecer nada. No te rindas”.

(Lea también: Keratinas de ‘Epa Colombia’ se colaron en el paro nacional y ahora deberá pagar)

¿’Epa Colombia’ participó en el Paro Nacional?

Algunos de sus seguidores le preguntaron por qué no había salido a marchar y ella les recordó que no puede por el proceso judicial que atravesó luego de causar millonarios destrozos en Transmilenio, justamente en medio de unos disturbios:

“Me encantaría acompañar a todo el pueblo colombiano pero el juez en la sentencia me dijo: ‘Tú no puedes marchar’. Recuerde que yo estoy privada de la libertad, solo que no tengo la manilla… pero no puedo marchar”.

Incluso, con su experiencia, ella misma invitó a las personas a no vandalizar los articulados del sistema de transporte de Bogotá durante las movilizaciones.

Su acompañante destacó que pese a que no puede participar en protestas sociales, sí está ayudando a muchos colombianos, pues recientemente lanzó unas ofertas laborales para que trabajen en su empresa, que sigue creciendo; incluso, ya la buscó Amazon para distribuir sus productos, según dijo Barrera en días pasados.