En un detallado comunicado, la entidad se pronunció sobre la polémica que desató la empresaria de keratinas al quejarse de una supuesta “persecución” de los funcionarios del Distrito.

La Secretaría de Salud describió cinco visitas de inspección y control a la sede de la peluquería ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe entre el 11 de noviembre de 2020 y el 25 de marzo de 2021, y aseguró que tres de ellas fueron por solicitud de su propietaria, Daneidy Barrera.

Las dos restantes, puntualizó, fueron por una “queja ciudadana” y la otra fue una visita regular y comenzó por explicar esta última:

En “una visita ordinaria de vigilancia al establecimiento la entidad encontró que en el lugar no había ventilación adecuada para la actividad que ejerce, algunos de sus colaboradores no utilizaban elementos de protección y los residuos no tenían una adecuada disposición final”.