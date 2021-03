green

Este domingo, Daneidy Barrera publicó en sus redes sociales que uno de sus locales fue sellado nuevamente y dejaron sin trabajar al grupo de estilistas que atienden ese centro de estética capilar.

La mujer, muy indignada, expresó que se siente perseguida porque esta no es la primera vez que tiene problemas con personal de la Alcaldía de Bogotá que va hasta ese local y termina sellándolo, tal como había sucedido hace 18 días.

“Vienen cada ratico, ponen personas en las esquinas, mandan a la Policía, los de chaqueta roja, amarilla, azul. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Quién esta detrás de todo esto?”, fueron las preguntas de la joven que recientemente compró un vehículo para su empresa.

‘Epa Colombia’, que ha planeado tener hijos con su novia, contó que son funcionarios de la Secretaría de Salud los que han estado visitando sus peluquerías en reiteradas oportunidades y que esta vez efectuaron el cierre.

“No sé qué persecución tienen contra mí. No sé qué es lo que estoy haciendo, pero yo la estoy dando toda para salir adelante y demostrar que en Colombia sí valen las segundas oportunidades. La institución de la Secretaria de Salud es muy grande, pero no se por qué siempre me mandan los mismos cuatro funcionarios“, aseguró.

Aunque Barrera no contó cuál fue la razón por la que sellaron su local, en el que aplica el producto por el que tuvo problemas con el Invima, sí dijo que esta situación se ha presentado varias veces.

“Estoy triste porque otra vez me sellaron la peluquería. No sé quién está detrás de todo esto, de todo el daño que me hacen al cerrarme las peluquerías por diferentes motivos“, dijo ‘Epa Colombia’, sin revelar en qué local fue, pues hace poco publicó una oferta laboral para estilistas porque abriría un nuevo sitio.

Mensaje de ‘Epa Colombia’ a Claudia López por el cierre de su peluquería

Adolorida por la situación, la ‘influenciadora’ fue directa con la alcaldesa de Bogotá. Aunque no la responsabilizó por lo que está pasando, sí le echó en cara su voto en las últimas elecciones y le pidió una mano.

“No entiendo, si yo vote por Claudia López, por qué tanta persecución, por qué me hacen este daño. No sé por qué ella no me ayuda y me da la oportunidad de crecer”, suplicó.

Daneidy Barrera también hizo una reflexión sobre el drama que ella ha vivido desde que hizo daños en una estación de Transmilenio junto a su novia [vea acá el regalazo que le dio por su lealtad].

“No sé qué mas hacer. No sé a dónde ir porque nadie me escucha. Pero si voy y rompo un vidrio, ahí sí lo hacen. Para hacerme daño sí”, sostuvo.

El mensaje lo publicó en la tarde del domingo y, hasta ese momento, su establecimiento estaba cerrado y completamente vacío, tal como se ve en este video.