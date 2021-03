green

Una madre y su familia tuvieron que abandonar la capital luego de que ella se enfrentara con miembros de un grupo armado ilegal que estaba seduciendo a uno de sus hijos para que se uniera a ellos.

La mujer interpuso la denuncia en la Fiscalía advirtiendo que esta sería una práctica generalizada en Bogotá y Soacha, aprovechándose las condiciones de vulnerabilidad en algunos de estos sectores.

La mujer vivía en Altos de Cazucá y fue Noticias RCN el medio que reveló el testimonio hecho ante el ente investigador. La propuesta que le hicieron a su hijo para que la abandonara es que tendría una mejor vida si se unía a las filas de este grupo armado, aunque no indicaron cuál era.

“El niño me dijo: ‘Mami, ellos me están diciendo que me fuera con ellos y que yo era un desperdicio aquí en la ciudad. Que ellos me llevaban para el Meta y me entrenaban para que trabajara con ellos, me pagaban bien y se comprometían a que a mi familia no le faltara nada’”, expresó la madre preocupada.

De hecho, estas personas llegaron hasta la puerta de su casa, pero ella decidió enfrentarlos porque no estaba dispuesta a perder a su hijo.

“Salí y tomé la decisión de hablar con uno de estos criminales [al] que le dicen ‘El Niche’. Le dije que me hiciera el favor de dejar al niño tranquilo y que él nunca se iba a ir con ellos. El señor este me dijo: ‘Es a la buena porque a la mala ni siquiera lo vuelve a ver. Mucho cuidado con irse de sapa porque le matamos a sus hijos’”, relató la mujer ante la Fiscalía.

Esta familia tuvo que abandonar la vivienda por el temor de que sufriera alguna represalia y las autoridades empezaron la investigación para saber quién está detrás de este intento de reclutamiento o si hay alguien que haya caído en estos engaños.