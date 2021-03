green

Este sábado, Xiomara Galván, tía de Sara Sofía Galván, marchó por las calles de Bogotá para pedir por la celeridad en las investigaciones de la Policía y la Fiscalía, que tienen como fin buscar la verdad y dar con el paradero de la niña.

Ya van dos semanas desde que este caso se difundió en los medios de comunicación, pero ella completa dos meses de angustia sin saber el paradero de la menor de edad, aunque en el inicio del caso no hubo la misma atención por parte de las autoridades.

A la mujer la acompañaron varios colectivos sociales, otros familiares y amigos, quienes caminaron desde el centro de Bogotá hasta la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En ese tránsito, las personas pidieron por la verdad de este y otros casos de menores desaparecidos en los que la búsqueda no ha avanzado, tal como sucede con otro niño del que no se conoce su paradero hace dos meses.

Tía de Sara Sofía Galván pide por la verdad

En esta marcha que pasó por varias vías importantes de Bogotá como la carrera Séptima, la calle 26 y la avenida 68, la mujer también le hizo un llamado a las autoridades para que se sepa la verdad.

En las últimas horas, el general Jorge Luis Vargas, director general de la Policía, declaró que hay indicios para que la búsqueda se intensifique en el río Tunjuelito y sus afluentes.

Aunque Xiomara guarda la esperanza de que su sobrina esté viva, quiere conocer la verdad con hechos contundentes y no con indicios o creencias.

“Pido que se investigue bien. Si la Policía y la Fiscalía le van a dar veracidad a la versión del caño, que me lo demuestren con pruebas, no que solamente me digan ‘buscamos y no encontramos nada’“, dijo en Noticias RCN.

Hace unos días, Nilson Díaz, capturado por esta desaparición, cambió su versión de los hechos. Inicialmente dijo que no sabía nada de la menor de edad y ahora confesó que sí murió y él ayudó a dejarla en el caño.

En esta semana, la Policía encontró unos restos, pero no pertenecen a los de la menor de edad, así que las investigaciones continúan en ese sector de Bogotá.