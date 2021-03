green

Nicolás Arrieta demostró una vez más que no tolera mucho a ‘Epa Colombia‘. El ‘youtuber’ había criticado a la ahora emprendedora cuando ella se quejó de que el Invima no había autorizado sus keratinas y ahora señaló varias de las razones por las que ella no es de su agrado.

Lo hizo durante una transmisión en directo que realizó en Instagram, en la que le preguntaron por Daneidy Barrera. Allí, el joven creador de contenidos descalificó la forma como la ‘influenciadora’ hablaba de las problemáticas que tenía y llegó a usar términos bastante fuertes para referirse sobre ella.

“Si tu dices: ‘es que yo doy empleo a tanta gente, el Gobierno me odia’, claro, todo el mundo se pone a tu favor. Eso es victimizarse. Y la gente se pone a favor de ella. Y que siga la polémica, y sí, la polémica la encontró. ‘Epa Colombia’ genera empleo, pero no cumplió con varios estándares del Invima. Por eso tuvo varios problemas al inicio de su negocio”, señaló Arrieta en la transmisión en vivo, manifestando que no se compadecía de Barrera, como muchos usuarios en redes sí, al ver su llanto cuando el Invima no avaló sus productos.

Después de esa primera parte de su opinión sobre la emprendedora, Arrieta le subió el calibre a sus palabras. “Viene la victimización, pero sigue siendo una persona mugrosa. No digo mugrosa en el sentido de nada, lo digo en el sentido de lo que ella es, y es la forma de cómo llama la atención, engaña y manipula a la gente“, agregó el ‘youtuber’.

Pero la arremetida de Arrieta contra la bogotana no se detuvo ahí. El polémico creador de contenidos también criticó que la forma como ‘Epa Colombia’ regalaba mercados a las personas que lo necesitan.

“Se va y le regala comida a la gente en la calle, y hay videos de esa mierda. ¿Por qué no la regalas sin grabar?”, concluyó.

En los últimos días, ‘Epa Colombia’ fue tendencia en las redes sociales ya que miles de usuarios le manifestaron su admiración por el cambio que ha tenido en su vida. Muchos confesaron que antes se burlaban de ella, pero que ahora les parece positivo que genere empleo y les de oportunidades a jóvenes sin experiencia.

Este es, en video, el momento en el que Arrieta habló mal de Barrera: