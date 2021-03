green

Luisa Castro, expareja de ‘La liendra’, decidió ponerse un piercing en el pezón y retratar el momento a través de sus redes sociales.

“Me perforé el pezón” y “El piercing más doloroso del mundo”, fueron los mensajes que Luisa Castro compartió en su cuenta de TikTok. Allí mostró el instante exacto en que el profesional le desinfectó el seno para posteriormente ponerle el piercing en el pezón.

Un amigo que estaba haciendo la grabación bromeó insinuando que la ‘influenciadora’ quería “anestesia general” para poder soportar el dolor por ponerse el accesorio en el busto.

“Todos soportamos el dolor de manera diferente, pero el del pezón me parece que es el más duro de todos. El de la nariz no duele a comparación de ese. La verdad duele demasiado, del 1 al 10, 25 y más porque no me aplicaron nada”, explicó Luisa Castro en una historia de Instagram.

Luisa Castro aprovechó para retocarse los tatuajes que tiene en la mano, pues se suelen borrar con mayor facilidad. Además se hizo uno en el pie y otro en el brazo.

Video: Luisa Castro se puso un “doloroso” piercing en el pezón