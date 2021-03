green

Daneidy Barrera, conocida en las redes sociales como ‘Epa Colombia‘, volvió a ser tema de conversación este fin de semana luego de que miles de usuarios se conmovieran por un video que ella publicó, en el que recordaba cómo ha cambiado su vida desde que se apegó a Dios y decidió encausar su vida.

Una cantidad importante de personas coincidieron en que antes se burlaban de la joven bogotana y ahora ven con admiración que creó empresa, da oportunidad de trabajo a otras mujeres y aprovechó la “segunda oportunidad” que le dio la vida.

‘Epa Colombia’ suele enviar a sus seguidoras mensajes de amor propio y autosuperación, que han sido del agrado de algunas usuarias que en redes señalaron que les gusta ver esa faceta de la ‘influenciadora’.

El video de Barrera que se viralizó últimamente es uno en el que señala cómo ahora sí la invitan a eventos sociales como el ‘baby shower’ de Andrea Valdiri, mientras que antes la buscan para consumir drogas o bebidas alcohólicas. La joven emprendedora no pudo evitar conmoverse al hacer referencia a su experiencia de fe y cómo esta la ha ayudado.

“A mí no me pueden decir: ‘es que ella tiene un patrocinador’. De mí no pueden decir: ‘ay, es que ella tiene una mafia’. No pueden decir de mí que alguien tiene un socio, cuando realmente mi único socio es Dios. Y mira dónde estoy, mira a dónde llegué. Me invitaron a un ‘baby shower’, amiga. A mí antes me invitaban a consumir drogas y a tomar, y mira dónde estoy. Dios tiene grandes propósitos para mi vida y con la tuya también. Así que nunca te vayas a rendir, querida. No te rindas, que Dios tiene grandes propósitos para tu vida”, señaló ‘Epa Colombia’ en un video que compartió.

Otra grabación de ella que dio de qué hablar fue una que compartió a través de las historias de Instagram, luego de que permitiera que seguidores le hicieran preguntas o comentarios. Un hombre le escribió: “Yo con usted sería el hombre más feliz del mundo”. Ante eso, Barrera respondió de forma contundente recordando lo que le sucedía a ella: “Tan bobos. Si uno estuviera bien feo, destruido, llevado de la mierda, ni lo voltean a mirar. A mí antes no me miraba ni el man del camión de la basura. Son terribles, los hombres”.

Estos fueron algunos de los comentarios que se publicaron en redes sociales sobre la transformación personal de Barrera:

Las segundas oportunidades 😭❤️🙏🏻 pic.twitter.com/IwNC0LlxlW — GUILLERMO DEL TORO (@Drdeltoro) March 21, 2021

Severo la Epa Colombia rompiéndola!

Yo también creo en las segundas oportunidades 💜 pic.twitter.com/1ZcOrmcvnK — N A T H A L I A (@jana_t24) March 21, 2021

Sigo insistiendo hasta la saciedad : A pesar de su desafortunado pasado, Epa Colombia muestra que las segundas oportunidades se deben dar y aprovecharlas. https://t.co/2Z0fk8wcVX — ♓GAFUFO_AMARGADO♓ (@GAFUFOAMARGADO) March 23, 2021

Se acuerdan como todos nos reíamos de Epa Colombia?

Y ahora miren donde va la mka y ustedes? Ya se dieron la lloradita de hoy? Porque yo si :v pic.twitter.com/buWeGADfBX — ᴮᴱ⭐️ ᴰᴬᴺᴵ 💜ᴸᴬᶜᴴᴵᴹᴼᴸᴬᴸᴬ 🇨🇴 (@fairyJiminBTS) March 23, 2021

Ver a Epa Colombia empoderando mujeres para que nunca dependan económicamente de un man es mi parte favorita del día. — Britney (@pendejandra) March 20, 2021

Yo fuí de los que critiqué a la Epa Colombia y ahora hay que desearle que llene este platanal de keratinas y monte 1 millón de peluquerías mas👏🏻 — Fonseca. (@_seba10) March 23, 2021

Yo fui de los que Critiqué a Epa Colombia y véanme aquí ,sentadito admirando su éxito, comiéndome solito toda la mierda que le tiré…. la vida amigos, la vida enseña bastante… — Anderson Acero (@andersonacero) March 23, 2021