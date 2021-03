Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que muestra los momentos previos a darle una sorpresa a su novia, en agradecimiento a su acompañamiento en diferentes momentos de la vida de Barrera.

“Tú que has estado en los momentos más difíciles; tú me has visto llorar, tú me has visto caerme, tú me has visto levantarme, entonces, mi amor, te voy a dar un regalo porque te mereces todo lo lindo que está pasando en mi vida”, le dice Barrera a su compañera sentimental, mientras la mujer entra a la tienda de Autogermana con los ojos vendados.