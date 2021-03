En la sección de historias de su cuenta en la red social, ‘Epa Colombia’ presumió el furgón que le entregaron con documentos al día, así como los certificados que respaldan la legalidad de su empresa.

Así mismo, se le vio conduciendo su nuevo vehículo a la salida del concesionario, logro que celebró recordando a aquellos que dudaban de su posible éxito como empresaria.

“Amiga, nunca pare de soñar, nunca pare de luchar. Hay grandes oportunidades para tu vida. A mí me decían viciosa, que no lo iba a lograr, que no tenía estudio, y vea”, dijo la ‘influenciadora’, que recientemente habló de cuando la invitaban a consumir drogas.