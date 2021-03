green

Hace un par de días, ‘La Segura’, como se hace llamar en redes sociales Natalia Segura, tuvo un altercado con un vendedor colombiano en una de las tiendas de Philipp Plein, una marca de ropa con presencia en Estados Unidos.

Según contó la ‘influenciadora‘, ella fue a un local ubicado en Sawgrass Mills (Florida) en el que sintió que no tuvo un buen servicio de los vendedores que estaban allí.

De hecho, la vallecaucana contó que tuvo un altercado con uno de los vendedores, pues él fue quien le respondió con un tono que a ella no le pareció adecuado.

En ese momento, muy ofuscada, ‘La Segura’ grabó varios videos contando su mala experiencia en este lugar y recomendándole a sus siete millones de seguidores que no vayan a esa tienda.

Vendedor se defiende de las acusaciones de ‘La Segura’

Su nombre es Andrés Marín y, tal como lo hizo la ‘influencer’, él utilizó sus redes sociales para responder y dar su versión de los hechos con la reconocida mujer.

Él no estuvo de acuerdo en que Natalia Segura lo haya denominado como “guache y patán” y contó que la persona que desde un principio tuvo una mala actitud fue de la joven.

“Todo empieza cuando ella llega como una cliente más. Se le saludó, pero no respondió y entró directamente a buscar zapatos. Ella habló con una compañera que no habla español, pero como pudo le hizo saber que no teníamos la talla. Luego yo me acerco y ella me pregunta por el otro par del zapato y se lo traigo, pero cuando se lo entrego ella me lo arranca y yo no sabía que estaba disgustada”, dijo Marín.

El vendedor expresó que no podía atender solo a su compatriota porque había otros clientes y que sus otros compañeros no hablan español, razón por la que él no estuvo pendiente de todo el tiempo. No obstante, ‘La Segura’ estaba muy molesta por la atención y tanto ella como la otra persona que la acompañaba se lo hicieron saber.

“Yo sí me disculpe, pero fue muy grosera con nosotros. Ella viene y nos dice que si no sabemos quién es, que es la ‘influencer’ número 1 en Colombia. Yo le dije que no eso no era derecho para que nos tratara así y desprestigiar a la tienda y a los empleados. Ambas graban cuando están saliendo de la tienda, dicen algo, y les respondí que si quieren una atención más personalizada deberían ir a un full Price store, donde la atención es así, no en un outlet que tenemos gente esperando afuera para entrar y diez más en la tienda“, relató el vendedor.

No obstante, el joven colombiano dejó en claro que él lleva mucho tiempo trabajando en los outlet y que no quiere “decir que la gente que va a los outlet son malas, pero los que van ahí saben que no se puede una atención más personalizada”.

Finalmente, él reveló que un hombre, quien podría ser el novio de ‘La Segura’, llamó a su superior para expresarle que “las cosas habrían sido diferentes si él hubiera estado ahí”.

“Yo no sé hasta qué punto ella quiere llegar, pero quiero aclarar que no soy la persona que describe y daña mi reputación, respeto a las mujeres, tengo hermanas, madre y las respeto a todas. De guache o patán no tengo nada”, cerró en mensaje que duró más de ocho minutos.

Así fue la discusión, según ‘La Segura’

La vallecaucana contó que algunas personas estaban creando historias de que quería un trato especial, pero lo negó y se sentó a contar la historia para que “que no se digan cosas que no son“. dijo.

“No es como que yo aquí me encuentre a un ‘segureño’ o a una ‘segureña’. Los tipos de ahí ni sabían quien era yo. Yo no me creo más, ni creo que tenga mas privilegios. Al contrario, estaba peleando por una igualdad porque el ‘man’ fue muy patán”, expresó.

Natalia contó que desde que entró “fue una mala atención”. No obstante, el problema fue cuando no había nadie que la ayudara, aunque tres vendedores estaban sin mucho por hacer.

“Yo tenía un zapato y no pude desamarrarlo por mis uñas. Ellos pasaban y no hacían nada. Yo, como ser humano, puedo pedir buena atención al cliente y lo único que dije es ‘definitivamente aquí hay mala atención’ y el tipo se regó. Primero, patán a morir con una mujer y me decía ‘si necesita algo pues hable’. El ‘man’ decía cosas y yo me empecé a tranquilizar porque era un hombre contra una mujer, es decir yo soy víctima de la patanería y la burla del señor“, expresó.

Para la ‘influencer’, Marín le estaba hablando con un “tono fuerte”, pero una amiga le dijo muy “decentemente que no fuera grosero”, aunque eso no sirvió para nada.

Finalmente, dice ‘La Segura’, cuando ella se estaba dirigiendo a la salida del establecimiento, “él me estaba provocando y dijo ‘si no quiere una mala atención, no venga a comprar a un outlet’. Ahí fue cuando yo me devolví y grabé el video de la rabia. La culpa la tiene él por ser tan atrevido y por denigrar a las personas que compran en un outlet, como sino merecen la misma atención de un almacén normal”.

En su relato, la joven hizo una comparación entre su pasado y su presenta, contando que por su profesión hay muchas rencillas.

“Yo fui vendedora y sé que uno debe hacerlo, no de privilegios sino de buena atención. A mí me da mucha rabia que por ser un influenciar o creadora de contenido le tiren tanto odio como si uno fuera del espacio“, contó.