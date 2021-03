Aída Cortés, modelo OnlyFans, lanzará réplica de sus partes íntimas como juguete erótico

green

Aída cortes, que gana cerca de 120 millones de pesos mensuales por subir contenido en OnlyFans, aseguró que próximamente lanzará un juguete erótico, el cual será una réplica exacta de sus partes íntimas.

“Les traigo una novedad súper bacana que sé que a más de uno le va a gustar. Voy a sacar la réplica de mi vagina en un juguete sexual. El molde va a ser exactamente el mismo para que ustedes lo disfruten”, precisó.

La modelo colombiana, de igual manera, señaló que se reunió con un laboratorio especializado para ultimar todos los detalles de la fabricación del objeto erótico. Asimismo, manifestó que siempre le ha gustado innovar.

(Vea también: Modelo colombiana de OnlyFans, que atropelló a policía, ahora protagonizó escándalo en bar)

“Me gusta innovar, me gusta ir más allá y esto es un plus muy bacano. No cualquier mujer [de la industria para adultos] tiene algo así, ya que va a ser la réplica exacta”, agregó.

A pesar de que no entregó mayores detalles del lanzamiento, la joven santandereana puntualizó en la publicación que espera que el juguete sexual salga a la venta dentro de un mes, aproximadamente.

Aída Cortés, que se ha popularizado en los últimos meses, tiene más de 2.5 millones de seguidores en Instagram. Además, es una de las ‘influenciadoras’ que más dinero gana en la actualidad en Colombia.

