Aunque varios usuarios tenían bastantes sospechas, solo fue hasta esta semana que un programa de televisión japonés reveló que la persona que estaba detrás de las publicaciones era un hombre 50 años, indicó 20 Minutos.

El informativo, igualmente, señaló que la cuenta de Twitter triplicó sus seguidores durante los últimos meses después de que No Souhi empezó a subir imágenes como mujer, gracias a la aplicación FaceApp.

みなさーん٩( ˆoˆ )۶

おバイクしてますかぁ✨💖

もうすぐ春ですよ🌷🌼🌸

年齢:昭和の○○○

身長:166

住み:イバラキ🍠

大好き:バイクいじり😘

一言: Life is once, play this world#バイク乗りと繋がりたい #バイク乗りとして軽く自己紹介 pic.twitter.com/t28mZmJ4vg

— 宗谷の蒼氷 (@azusagakuyuki) February 10, 2021