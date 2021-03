green

El ‘influenciador’ viajó hace más de una semana a Chichén Itzá, complejo de ruinas mayas ubicado en México; el lugar es considerado desde 2007 como una de las 7 maravillas del mundo moderno.

Durante la trevesía por las tierras del país ‘manito’, el colombiano aprovechó para grabar un ‘vlog’, con el que quiso ilustrar un poco a sus seguidores.

(Vea también: “Lloré muchas veces”: Felipe Arias reapareció en Noticias RCN luego de estar en UCI)

Aquí, la grabación que ya acumula más de un millón de reproducciones en Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “La Liendra” (@la_liendraa)

‘La Liendra‘ dice que las personas consumen “contenido idiota”

Luego de publicar dicha grabación, que hizo con el objetivo de aportarles algo a sus seguidores, se dio cuenta de que no consiguió el impacto que suele tener cuando comparte algo menos elaborado; para realizar este material tuvo que viajar, gastar dinero e invertir más tiempo.

Además, ‘la Liendra’ quiso quebrar la idea de que los ‘influenciadores’ no crean contenido que aporte algo a la sociedad, como tanto lo piden los usuarios en redes sociales, pero su conclusión fue muy diferente a lo que muchos piensan.

(Vea también: Boyacenses se bajaron del ‘Desafío’: uno ha corrido el Giro y otro trabaja en Abastos)

“Nostros los ‘influenciadores’ no somos los idiotas, ustedes están acostumbrados a ver contenido idiota“, aseguró el creador de contenido, de quien se conoce cuánto cobra por un saludo; y agregó que, si se hubiese grabado “bailando en tanga”, sí habría sido viral.

Luego, Mauricio Gómez reiteró que los usuarios en redes buscan material sin enfoques culturales y, por eso, entiende que sus colegas no se preocupen por hacer algo de este tipo.

‘La Liendra’, que publicó atrevida foto con su novia, también aclaró que no está dolido porque su grabación no tuvo tantas reproducciones, pues se siente muy orgulloso de su trabajo; no obstante, su experiencia le dejó más que claro que los creadores de contenido no son “los idiotas”.

“Admiro a cualquier persona que haga contenido; sé lo duro que es esto. Sigan en lo suyo que, de verdad, nosotros no somos [los idiotas]. […] Los medios de comunicación son una mierda; también ven una bobada, lo ponen de titular y sacan miles de noticias de una estupidez”, cerró Mauricio Gómez, quien fue pillado manejando a 200 km/h en zona escolar.

(Vea también: Nicky Jam armó un fiestón de cumpleaños en Miami y algunos colombianos se dejaron ver)

Aquí, la reflexión del pereirano, que fue replicada por una cuenta de chismes en Instagram: