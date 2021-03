green

Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, reapareció públicamente este lunes festivo, en la edición nocturna del informativo. Desde su casa, el periodista ofreció una corta entrevista en la que habló de los días duros que vivió en una unidad de cuidados intensivos luego de que fuera internado por un problema cardiaco, pero también les agradeció a todos los colombianos por los mensajes de apoyo que le enviaron y se mostró optimista de cara a su recuperación.

El comunicador confirmó que tenía tres arterias obstruidas y que por eso le tuvieron que realizar dos cateterismos. Arias superó con tranquilidad dichos procedimientos y ya se encuentra en su hogar, esperando el momento indicado para volver al presentar las noticias del Canal RCN.

Al repasar su paso por la clínica, en la que estuvo por alrededor de una semana, el presentador comentó: “Momentos complejos, de mucha reflexiones, de incertidumbre, pero ahora llenos de esperanza, de ganas, de entusiasmo. Con un corazón un poquito herido, pero el alma aún más fortalecida que nunca“.

Arias fue insistente en agradecerles a los colombianos por todo el apoyo que le enviaron, que él consideró vital para mantenerse optimista cuando su salud estaba delicada. “Estoy muy agradecido con todo el país. Fueron dos cateterismos, tenía tres arterias obstruidas. Estamos con toda. Hay algunas heridas de guerra por algunas partes del cuerpo, pero el alma está intacta. Tengo muchísimas ganas de volver al set de Noticias RCN. Les agradezco a cada uno de los colombianos que me enviaron mensajes de apoyo, ese es el motor cuando uno está a punto de desfallecer”, relató.

La parte más emotiva del testimonio que entregó Arias este lunes festivo fue en la que hizo referencia a la experiencia de fe que tuvo en la clínica y el apoyo espiritual que recibió de algunas de las enfermeras que velaron por él.

“Se vale llorar. Lloré muchas veces, pero nunca se vale rendirse. Conocí angelitos en la unidad de cuidados intensivos. Una enfermera llegaba a las 3:00 a.m., me tomaba de su mano y me decía: ‘Vamos, valiente. No desfallezcas y hagamos esta oración’“, confesó el manizaleño.

Por último, Arias demostró que conserva su buen sentido del humor y se mostró esperanzado en lo que viene. “Quedé como de quince, pero no de quince años, sino de quince pastillas diarias. A mi esposita le debo la vida, mis hijitos, mi mamá que estuvo tan angustiada. No tengo cómo pagarles. Mil y mil gracias”, concluyó el periodista de Noticias RCN.

Arias continuará su recuperación en su casa y solo hasta dentro de un par de semanas volvería a figurar en la pantalla chica, presentando las noticias como lo hace desde hace más de 10 años.