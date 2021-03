green

En una transmisión en vivo, Alexa Mena, mamá de ‘La Segura’, respondió a preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram y allí se resolvió una de las dudas que muchos le hacen constantemente ¿por qué tiene la voz tan gruesa?

La mamá de la joven ‘influencer’ caleña contó un error que la llevó a cambiar de voz, aunque aseguró que solo lo cometió una vez porque la experiencia fue suficiente para no volver a hacerlo.

“Yo quería marcarme mucho, muy rápido y sin demorarme tanto, entonces me aplique un ciclo de esos que utilizan“, explicó haciendo referencia a las sustancias que usan algunos deportistas para mejorar su condición física y el volumen de sus músculos.

En su relato continuó: “Eso trae testosterona y me puso la voz así gruesa. Yo un día dije ‘si puedo facilitarme la vaina, pues hágase eso’ y me lo hice, pero no lo volví a hacer porque no me quedaron ganas”.

Alexa, quien fue actriz porno, confesó que algunos de sus seguidores le han preguntado si es hombre y aunque ella se ríe de ese tipo de comentarios les respondió con tranquilidad.

“No es que sea hombre porque a veces me lo dicen. No, es porque me aplique un ciclo y quedé así, pero no lo soy. Cómo así que si soy hombre o cómo creen que hice para parir a tres hijos. Tampoco con la ignorancia que es atrevida”, dijo.

Estas son las declaraciones de la mujer, quien pasó por el quirófano para quitarse los biopolímeros.