En un video publicado en sus redes sociales, Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’, le cantó la habla a una usuaria que la señaló por haberse practicado cirugías plásticas.

En el clip publicado por la influenciadora en su Instagram le dio “una peinadita” a una seguidora que le escribió que ni en un libro de matemáticas había tantas operaciones.

Aunque ‘La Segura’ nunca ha ocultado las cirugías a las que se ha sometido, de hecho confesó que tiene biopolímeros, en esta oportunidad si le dedicó varios segundos de su tiempo a la persona que la criticó.

Respuesta de ‘La Segura’ a usuaria que la señaló

“¿Yo fui y le pregunté a usted si a mí me importaba su opinión de si yo me opero o no? Es que, Jesucristo, señor, ¿qué vamos a hacer con esta gente?”, exclamó la influenciadora.

Luego retomó: “¿Gorda usted cree que a mí me importa si usted se opera una teta, una nalga, una fosa nasal? A mí no me interesa, porque yo no voy a ir a su casa a decirle ‘venga yo le pago la lipo'”.

Después, el mensaje subió de tono: “¿Usted vino y me pagó esta, o esta? [refiriéndose a las operaciones de sus senos] ¿Usted me pagó la lipo?, yo no creo. Entonces, a mí qué me importa usted qué hace; si hace con su culo un berraco valero, gorda”.

Finalmente, le recomendó ser feliz y no meterse en la vida de nadie, “no opinando donde no le importa”.

