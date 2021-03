green

Yeferson Cossio ganó mucho más protagonismo nacional luego de publicó un video en el que se puso implantes por querer satisfacer un gusto personal, pero su hermana Cintia Cossio también ha llamado la atención para las colombianos que hasta ahora conocen a este particular ‘influencer’.

El hombre que reveló que podría ganar hasta 15 millones de pesos al día se destaca por hacer algunas bromas pesadas y eso lo hace junto a su bella hermana, la pareja de ella, quien también se puso implantes mamarios, y algunos amigos.

A pesar de las críticas que ha recibido, Yeferson Cossio se siente orgulloso de lo que hace con su vida y su dinero, además, asegura que “de algo se debe morir”, así que no le tiene tanto miedo a estas intervenciones quirúrgicas que han cobrado la vida de muchas mujeres en Colombia y en el mundo.

Pero él no está solo en el mundo, en sus locuras lo acompañan varios amigos y su bella hermana. Cintia Cossio saltó a la fama hace algunos años cuando participó en el programa ‘Acapulco Shore’. Aunque su estancia allí no fue tan destacable y solo estuvo algunos capítulos porque, según ella, no logró estar tan desconectada del mundo como lo pedían.

Luego de su participación en ese programa, en varios videos de humor con varios ‘influencers’ antioqueños y el gran reconocimiento que ha tenido su hermano por esos videos de bromas pesadas, Cintia Cossio creció en redes sociales y actualmente cuenta con un poco más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en la que sube videos y fotos de su trabajo diario.

Cintia Cossio es pareja de Jhoan López, el otro hombre que también se puso implantes en los senos y que como ‘los Cossio’ llama la atención por la cantidad de tatuajes que tiene en todo su cuerpo, razón por la que hasta Matador les hizo una caricatura.

Según la cuenta de Instagram de Cintia Cossio, ella tiene un perfil en Onlyfans, plataforma en la Aura Cristina Geithner ya anunció fecha de lanzamiento. Por la descripción hecha por la joven antioqueña el contenido que se encuentra allí es para mayores de edad y hasta creó una segunda cuenta que tiene muchos menos seguidores, aunque también sube fotos en las que resalta su figura.

Fotos y videos de Cintia Cossio en Instagram

