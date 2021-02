Natalia Segura, mejor conocida como ‘La Segura’, es actualmente una de las ‘influenciadoras’ más famosas de Colombia. Sin embargo, esta semana se viralizó una vieja fotografía que la muestra sin cirugías.

En la imagen, que fue publicada en Instagram por la cuenta rechismes, se puede apreciar a la caleña en vestido de baño sin los retoques estéticos que se ha practicado en los últimos años, desde que es una figura pública.

Aunque no se desconoce la fecha exacta en la que fue tomada, la instantánea recibió todo tipo de comentarios en las redes sociales. Incluso, varios usuarios señalaron que la creadora de contenidos ha cambiado mucho.

“De seguro la querrá desaparecer de Internet; no hay mujer fea, sino sin plata; siempre ha sido muy linda; la misma boleta; se parece a ‘EPA Colombia’”, fueron algunas de las reacciones que dejó la publicación.

Hace una semana, por otro lado, la ‘influenciadora’ confirmó que tuvo un accidente de tránsito en su lujosa camioneta Mercedes Benz, que compró el año pasado, mientras se dirigía a la casa de Daiky Gamboa.

“Tengo demasiada impotencia y estoy tratando de soltarlo porque es la primera vez que me estrello. Gracias a Dios no pasó a mayores y no fue nada grave”, expresó en sus historias de Instagram.