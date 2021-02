En sus historias de Instagram, ‘la Segura’ se grabó primero a bordo de la costosa camioneta Mercedes Benz que compró el año pasado, la cual conducía rumbo a la casa del también ‘influenciador’ Daiky Gamboa mientras le contaba a sus seguidores sobre la tarde de almuerzo y visita que tendría donde su amigo.

Luego, también en sus historias, relató que se había accidentado “de la manera más estúpida del mundo” y precisó que ella, su mamá y su abuela, quienes la acompañaban en el vehículo, no habían sufrido lesión alguna.

“Tengo demasiada impotencia y estoy tratando de soltarlo porque es la primera vez que me estrello. Gracias a Dios no pasó a mayores, no fue nada grave, mi familia está bien, yo estoy bien”, expresó.