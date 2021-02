green

“¿Qué tipo de comediante, políticamente correcto, no llama su atención?”, fue la pregunta que le lanzó la presentadora al comediante Diego Mateus, quien justamente se había referido a cómo percibía a las nuevas apuestas del humor.

(Vea también: ¿Cuál es la relación entre Alejandra Azcárate y dueña de Crepes & Waffles?)

A Diego Mateus no le gusta la comedia de Alejandra Azcárate

Ante la duda, el humorista empezó diciendo que Andrés López, quien giró por el mundo con ‘La pelota de letras’, nunca hizo una propuesta que llamara su atención; no obstante, le pareció bueno el trabajo que hizo.

“Nunca me ha gustado la comedia de Alejandra Azcárate”, confesó el recordado comediante de la noche sobre su excompañera, que es jurado del ‘reality’ ‘¿Quién es la máscara?’, y agregó que no es una propuesta que le guste, porque es “más pensada que visceral”, y él prefiere el humor orgánico.

(Vea también: Exnovio de Greeicy es el ganador de ‘¿Quién es la máscara?’; Lina Tejeiro es jurado)

Aquí, la parte de la concersación con ‘Diva Rebeca’, en la que Mateus se refiere a la actriz:

Comedia de Antonio Sanint es políticamente correcta

Además, Diego Mateus expuso que, en su opinión, “la comedia es algo más real que un ‘show'”; incluso, el comediante llegó a mencionar el estilo de Antonio Sanint, de quien dijo sí vende lo que es en esencia:

“Es un tipo que en su comedia trata de no meterse en líos, pero él mismo, cuando tú lo ves, es muy real en su comedia. Un tipo muy tranquilo. Como que no quiere meterse en líos. Entonces, ahí yo digo: ‘Un poco Antonio es así’. Entonces uno respeta y un poco admira eso. Sería muy malo tratar de vender otra imagen, algo que no soy“.