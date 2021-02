green

Una de las actrices más recordadas de ‘Pedro, el escamoso‘ aprovechó la particular situación que vio este fin de semana en Bogotá para enviar un mensaje de reflexión en torno a la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas. Lozano es muy activa en redes sociales y publica contenido de dos cosas que la motivan mucho: la actuación y el ‘coach’ de vida, ámbito en el que está impulsándose.

La actriz que le dio vida a ‘Doña Nidia’ se encontraba a las afueras de un supermercado grande de la capital del país y se topó con una pareja que estaba bien encariñada dentro de un carro. (Vea también: [Fotos] Así son algunas de las lujosas casas que tiene James Rodríguez)

“Había un carro pequeño mal estacionado. Adentro del carro había una pareja muy amorosa, besándose y manifestando su amor. Atrás estaba un señor del Tránsito haciéndoles un comparendo. Ellos se están besando y el señor atrás les está haciendo un comparendo. Sentí ganas de decirles: ‘Ya dejen de besarse y corran’. Después dije: ‘De todas formas, sí están mal parqueados'”, contó Lozano en la parte inicial de la anécdota.

Los enamorados se dieron cuenta de que habían sido multados, intentaron persuadir al agente para que no impusiera el comparendo, pero no hubo manera de que lograran su objetivo. Fue esa situación la que le dio un giro completo a la escena que estaban protagonizando las personas del carro, sobre todo por la forma como reaccionó ante la sanción el hombre.

“La escena romántica ahí terminó. Que lindo que se estaban besando, pero en el lugar prohibido. Iba a seguir mi camino, cuando de pronto el hombre, que hasta hace un momento estaba siendo tan cariñoso con su pareja, empezó a transformarse. Miró el comparendo, se salió de los chiros, energúmeno, no contra el señor del Tránsito, sino contra su pareja“, recordó la actriz.

Lozano trata de aconsejar constantemente a las mujeres que la siguen y no ocultó su tristeza con lo que vio. “¿Cómo es que este señor empieza a tratar tan mal a la mujer a la que estaba manifestándole su amor en el carro. Y esto empezó a escalar a un nivel muy fuerte, ella no decía nada, estaba muy asustada y empezó a ser una cosa grosera, violenta, maltratadora. La empujó, ahí intervino un poco el del Tránsito. ¿Cómo esto se convirtió en una escena tan triste? Yo quedé con un final tan infeliz y recordando la cara de ella de susto. Muy probablemente la golpea, tremendo empujón que le pegó. Me dio mucha tristeza con ella, que la escena hubiera terminado así”, concluyó.

Con el éxito que ha tenido la repetición de ‘Pedro, el escamoso’, Lozano ha vuelto a figurar constantemente en los medios de comunicación y ha dado de qué hablar con los contenidos que suele compartir en redes sociales. Por ejemplo, hace diez días anunció que se había ganado la lotería y un par de semanas atrás reconoció que hace tiempo tuvo problemas de alcoholismo.

Ahora la actriz dicta conferencias y hace talleres con los que, además de la actuación, logra mantenerse económicamente.

Este es el video en el que ella relató la escena protagonizada por una pareja, que inició de forma romántica, pero que tuvo un final lamentable: