Giovanni Suárez, actor que le dio vida a ‘Benito’ en ‘Pasión de Gavilanes‘, reapareció públicamente en las últimas horas para denunciar una situación lamentable que vivió por cuenta de un error que cometió al momento de hacer una transacción bancaria.

El famoso giró un millón de pesos a una cuenta, pero cuando hizo efectiva la operación se dio cuenta de que se había equivocado al digitar uno de los números del producto al que iba destinado el dinero. Así las cosas, Suárez le envió ese millón a la persona equivocada.

De inmediato, el actor se comunicó con Bancolombia, para pedirle ayuda a esa entidad financiera. Sin embargo, él denunció a través de Instagram que el banco no le brindó la asistencia que esperaba y que, prácticamente, la plata se perdió.

“Yo llame, les dije que me equivoqué, que tengo el número de transacción, la hora en la que se hizo, absolutamente todo. Me dijeron: tienes que esperar a mañana para que hagas eso. Pasó el tiempo y la respuesta de ellos es que de malas, que ellos no me daban ni siquiera el dato del cliente al que le mandé la plata, ni una comunicación con el cliente al que le mandé la plata para decirle: ‘venga, este man le puso esta plata por equivocación, devuélvasela'”, contó el popular ‘Benito’ este sábado.

El actor les pidió a sus seguidores que compartieran la denuncia que él estaba haciendo y que etiquetaran a Bancolombia, para ver si de esa manera la compañía le colaboraba con la devolución del dinero. De todas maneras, el famoso sí se mostró molesto por lo que le sucedió.

“Me siento burlado, atropellado, como que uno a Bancolombia le importa un… ya saben qué. Qué tristeza de verdad”, concluyó ‘Benito’.

Hace poco más de un mes, Suárez fue noticia cuando reconoció públicamente que llegó a despedirse de su hija mayor porque pensaba que se iba a morir por el coronavirus. El actor estuvo internado durante un par de semanas en una unidad de cuidados intensivos, pero finalmente se salvó de fallecer y ahora se encuentra bien de salud.