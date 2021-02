Cansada de los estereotipos, Katherine Porto publicó en sus historias de Instagram unas imágenes en donde exaltó la belleza de lo natural y cuestionó los actuales modelos de belleza.

En tono sarcástico, la actriz dijo estar “estresada” por su celulitis. Además, hizo alusión a los cánones de belleza que indican que no sería “digna de respeto” por no tener un cuerpo perfecto.

“Tengo flacidez, celulitis, tetas reales que se caen, no me meto hormonas para que me salgan músculos. No vivo obsesionada con entrenamientos, proteínas, pastillas para quemar grasa y verme como las reinas del Instagram”, sentenció.