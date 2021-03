Daneydis Barrera Rojas, conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Epa Colombia’, manifestó que ha tenido días bastante complicados debido a que su peluquería nuevamente fue sellada por las autoridades.

“A mí no me perdón medía. Me cerraron el salón de belleza por cerca de 10 días por no haber pagado Sayco y Acinpro o por una cuestión de bomberos. La verdad no entendí muy bien”, señaló.