Daneidy Barrera, popularmente conocida como ‘Epa Colombia’, ha usado sus redes sociales para mostrar su progreso en el negocio de las keratinas, pero en esta ocasión habló sobre la indignación que tenía por la nueva reforma tributaria que castigaría el bolsillo de ella y los demás colombianos.

En sus historias de Instagram, la influenciadora comentó su disgusto con la tributaria, pues afectaría sus ventas y además limitaría el crecimiento de su empresa, porque ahora ve imposible la compra de un inmueble.

“Se dieron muchísima ‘garra’, que tristeza, si antes no me compraban keratinas, ahora menos, porque vea, nos quieren ver pobres. Amiga, vea, ahoritica estoy ahorrando para comprarme un edificio de keratinas, pero así como vamos (con la reforma), no lo voy a lograr”, dijo textualmente en sus redes.