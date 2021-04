green

En una charla entre los dos novios, Karol le dijo a ‘Mono’ que agradece no haber sido la capitana durante la prueba de disolvió al equipo Gamma, porque gracias a eso ahora pueden estar juntos en el ‘Desafío‘.

‘Mono’ le respondió diciendo que el hecho de que ambos estén en el programa de Caracol Televisión les ayudó, pues antes la relación de ambos estaba mal. De hecho, ya han confesado que su noviazgo fue bastante tóxico.

Incluso, él le preguntó a su pareja: “Donde tú no estuvieses acá, ¿cómo estaríamos los dos?”.

Karol dice que ‘Mono’ quizás estaría con otra participante del ‘Desafío’ 2021

A lo mejor, ‘Mono’ no esperaba la respuesta de su novia, pues ella dio a entender que él ya estaría con otra persona del ‘Desafío The box’.

“¿Tú te hubieras metido con alguna vieja de acá?”, preguntó Karol. Los silencios dicen mucho, aseguran por ahí, y ‘Mono’ —por lo menos ante cámara— no dijo nada.

Ella siguió, y lo hizo con nombre propio: “‘Carito’ [una de las más guapas del ‘Desafío’] es el prototipo de mujer que a ti te gusta”.

Finalmente, la ‘desafiante’ dijo en dónde estaría la relación si no se hubiesen encontrado en el ‘reality’. “Donde yo no hubiera estado, hubiera terminado las cosas, porque no nos íbamos a volver a ver”.

Sin embargo, parece que ambos se proyectan juntos después del programa, pues aseguran que los problemas del pasado ya no importan. “Hay un antes del ‘Desafío’ y un después del ‘Desafío'”, concluyeron.

