Los participantes del ‘Desafío The Box’ explicaron al magacín de chismes que se vieron por primera vez en Neiva, Huila, en una discoteca mientras veían un partido de Colombia.

“‘Mono’ estaba con sus amigos, yo estaba con mis amigas y todas las niñas estábamos diciendo como ‘quién es ese mono, de dónde es’. Nunca lo habíamos visto y entre todas teníamos un grupo, y una de ellas lo vio almorzando y le tomó una foto”, expresó Karol a ese programa.

Luego, ella y sus amigas, al conocer el nombre de ‘Mono’, Carlos Mario Pérez, lo agregaron a sus redes sociales. Todas estaban animadas de conocerlo “y parecía una competencia a ver quién se lo levantaba primero”, señaló ‘La Red’.

Sin embargo, ‘Mono’ dijo que la que en realidad le gustó fue Karol. “Fue como un amor a primera vista. Le propuse a ella que nos viéramos y ella decía que yo era el diablo en persona, a los 3 días aceptó la invitación” a un mirador en el municipio de Palermo, detalló el participante del Desafío.

“Cuando nos conocimos, claro, hubo besos, atracción a primera vista, es muy lindo físicamente, pero también al conocerlo en persona, esa humildad, su caballerosidad fue lo que me llenó”, agregó Karol.

Desde ese momento empezaron una relación sentimental, pero las peleas empezaron cuando Carlos Mario ganó ‘Míster Colombia’ y se fue a vivir a Bogotá. Terminaron, pero volvieron cuando el regresó a Neiva, pero una vez más se alejaron porque ‘Mono’ se fue a vivir a Medellín.

“En el transcurso de nuestra relación, sí, ha habido infidelidad de parte y parte. Cuando uno quiere, uno no es infiel, pero hay cosas o hechos que hacen que uno diga esa persona no es para uno o la inmadurez del momento hace que uno tome malas decisiones y no haga la correcto, lo que dicta el corazón”, zanjó Karol.