Después de que anunció múltiples ofertas de empleo en una de sus historias de Instagram, ‘Epa Colombia’ se desahogó por todo lo que ha tenido que pasar después de haber sido protagonista de actos vandálicos en Transmilenio.

La ‘influenciadora’ dijo que gracias a su empresa de keratinas, con la que ha pasado por muchos problemas, la están buscando de Amazon y por eso abrió la convocatoria de empleo, con la que aspira a llegar a 300 trabajadores.

Según ella, con el contacto que se ha establecido con Amazon, lo que se viene es trabajo, pues sus keratinas —con las que ha tenido varios inconvenientes— se venderán en el exterior.

“Mi empresa está creciendo de una forma increíble. Amazon me ha buscado para mis keratinas, tenemos muchísimas personas que quieren el producto en otro país”.

Dijo que la suya es la mejor empresa colombiana en keratinas y que por eso necesita llenar sus vacantes rápido.

La ‘influenciadora’ —que también se ha quejado por la reforma tributaria— resaltó que esta es su segunda oportunidad para crecer en Colombia y soltó una frase para sus críticos:

“Si me pisoteaban, ahora me tendrán que ver con orgullo. Mis productos son los más vendidos […] Amazon me buscó”, reiteró.