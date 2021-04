green

Recientemente, en redes sociales se divulgó una denuncia de una joven que dijo haber probado la keratina de ‘Epa Colombia’, pero señaló que el resultado no había sido el esperado porque este producto, supuestamente, había dañado su cabello.

Luego de que ella le hiciera el reclamo a la persona que se lo vendió, le respondieron con un audio en el que Daneidy Barrera explicaba que no había sido problema del producto sino de la persona que lo aplicó.

“No le puedes dar la garantía, quien se la tiene que dar es el estilista. La keratina es muy buena y el que debe dar la garantía es el estilista”, dijo ‘Epa Colombia’.

Posteriormente, la joven, ya más arreglada, fue mucho más amplia en lo que pasó cuando se aplicó el producto de la empresaria bogotana, quien hace poco recibió un respaldo de la Alcaldía de Bogotá.

“Supuestamente el que me vendieron no barría el color, pero mire como me dejó el pelo, como una chanda. Yo por querer probar los productos de ella. El estilista es una persona reconocida que ha hecho varias keratinas incluso las de ella y la morada nos pareció horrible”, comentó la denunciante.

Posteriormente, con más molestia y alzando su tono, les mandó un mensaje a los profesionales en esta materia buscando hacerle mala fama al producto de ‘Epa Colombia’.

“A los estilistas les digo que no la compren porque si es una vieja se queda calva o se le cae el cabello, la culpa va a caer sobre usted. Ella no responde. Cuando hice el reclamo del producto no estaba pidiendo ninguna garantía solamente estaba preguntando y lo hice de buena manera. Me dañó el color y me lo dejó feo”, dijo.

Finalmente, atacó directamente a Barrera y le dijo que era una “guache de boca que no es capaz de responder de buena manera”

Respuesta de ‘Epa Colombia’ sobre las acusaciones

En sus redes sociales, la joven no dudó en responder a estos malos comentarios sobre el producto por el que ha luchado desde hace varios meses y que le ha traído otros problemas que ya ha solucionado.

Para que su imagen y ventas no fueran afectadas, la empresaria bogotana se mantuvo firme en su posición sobre los estilistas que la aplican.

“Entiendo que muchas personas quieren hacerme daño. Era una mujer pobre que salió adelante que quien no quisiera tener lo que ahora tiene. Un buen decolorante vale entre 800 mil a un millón de pesos. No 120 mil ni 130 mil. Si lo tiene maltratado, aplíquese el botox. Por qué se aplica el morado si necesitamos restaurar el cabello. El producto es bueno, pero si no lo sabe manejar el estilista, acérquese a mis peluquerías que todas están certificadas y aprobadas como las mejores de Colombia”, contó

Pero luego de esa respuesta también se refirió a la labor social con la que ella desea trabajar, pues tiene claro que debe moverse entre las clases más populares del país, no entre una élite.

“Si le echa la culpa porque el producto está barato, déjeme decirle que yo no le robo a las personas. Yo trabajo para personas que están en estrato 1 y 2, que ganan un mínimo, así que no le voy a quitar 300 por una keratina”, especificó.

No obstante, antes de cerrar sus palabras sobre estas acusaciones que pueden llegar a afectar su imagen, Daneidy explicó que terceros estarían detrás de esta mala fama que quieren crear de su producto, pues hay otras ‘influencers’ que están incursionando en este mercado para hacerle competencia.

“Es el éxito que pago por ser la número uno, soy la reina. Yo no robo en internet. No soy de esos que tienen productos malos. Con los míos se ven resultados en un día. No se deje engañar de gente que quiere verme mal. Yo me esfuerzo por tener lo mejor. La gente es terrible. Saben qué es lo que pasa, que ellas quieren sacar keratinas, pero no pegan porque venden productos y solo piensan en el dinero, en cómo se lo quitan a la gente. Ellas solamente piensan en tomar y operarse, yo en sacar miles de mujeres adelante”, finalizó.