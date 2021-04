green

Gregorio Pernía vive tranquilo junto a su familia y su hija, una adolescente que ha tenido varias experiencias en el último año por vivir parte del tiempo en Tolú junto a su padre, le dio una gran experiencia que llevó a una reflexión que compartió en sus redes sociales.

El hombre se sentó en una de sus viviendas y grabó un video en el que recalcó que su hija “tiene criterio y ha tenido experiencias bonitas como estudiar en una escuela pública en Tolú. Ella sigue a ‘Epa Colombia‘ y dice que es una mujer que merece una segunda oportunidad”.

A raíz de eso, el actor cucuteño habló sobre la empresaria bogotana a quien “todo el mundo le cae. No la siguen, pero buscan en Instagram para ver qué es lo que hace“, dijo.

Pernía no echó al traste la historia de Daneidy Barrera, quien recientemente tuvo problemas con una de sus peluquerías en Bogotá, sino que aprovechó para dar un mensaje de superación.

“Ella cometió un error en un momento e hizo un acto de vandalismo, se arrepintió y dijo que estaban mal sus acciones, aceptó las consecuencias, estuvo detenida, pagó multas, etc. Luego se convirtió en una empresaria, da trabajo a mujeres, berraca, ejecutiva y es una muestra que en medio del fango puede salir adelante. Es un ejemplo”, reconoció.

Gregorio Pernía habló de una ‘influencer’ que protagonizó un escándalo

El hombre que interpretó a un personaje principal en ‘Sin senos sí hay paraíso‘ habló de una mujer que llamó la atención recientemente por una discusión que tuvo en un centro comercial de Estados Unidos.

“En estos días vi una ‘influencer’ que en un centro comercial dijo ¿usted no sabe quién soy yo? En Estados Unidos, sin importar quien sea, le hacen cumplir la ley. Ella dijo que era la ‘influencer’ mas grande de Suramérica, Colombia, no sé exactamente”, contó.

Aunque no mencionó su nombre, la mujer protagonista de un episodio como el que él describe es ‘La Segura‘, quien tuvo un altercado con un vendedor en una tienda de Miami.

“Me puse a revisar y ella también dice que el amor no existe, que no sea bruta, estúpida, imbécil, que lo que tiene que usar es lo que tiene en la mitad de las piernas porque el día que vaya a un restaurante con qué le van a pagar ¿con amor? Dice que el día que le quiera sacar a un hombre, no se lo va a pagar con amor, no sea estúpida, que para eso tiene estas (señalando los senos) y esta de abajo, para explotar y sacarle plata. No la señalo porque es un trabajo, el más viejo de la humanidad, y yo no estoy en desacuerdo con ese trabajo. Ahora, que una ‘influencer’ lleve a las niñas hacia allá me parece que no está bien porque estamos en un momento de decidir con quien nos metemos”, aseguró Pernía.

Gregorio Pernía también habló de Onlyfans

Aunque él dice no conocer esta plataforma, sí dijo que su esposa fue quien le comentó la popularidad de esta página en la que están incursionando personas de todo el mundo.

“Hay mujeres que la utilizan para desnudarse y se están haciendo 120 millones de pesos. No está mal, porque es un trabajo, y yo estoy de acuerdo con el desnudo dependiendo de cómo se tome. No quiero señalar”, explicó.

La reflexión de Gregorio Pernía

Así como él resaltó el criterio que tuvo su hija al decidir seguir solamente a personas que la edifiquen, él instó a que lo mismo hagan otras personas jóvenes que están en edad de construir su camino.

Para él no está bien que estas denominadas ‘influencers’ no promuevan otras profesiones que también tienen mucho valor para la ciudadanía y son poco divulgadas.

“A lo que voy es que cómo invitan a las más jóvenes a que no estudien ingeniería, arquitectura o sea una científica, como la que tenemos en Colombia. Dice uno que si nos da la pandemia 30 años después lo que vamos a tener de médicos son hombres y mujeres que se desnudan o puros ‘tiktokers’ y buscaremos la solución en Instagram”, expresó.

De hecho, él mismo dejó una reflexión importante para quienes desean todo fácil porque “no tienen que terminar haciendo cosas grotescas para tener un carro o lo que quieran tener“.

Él, un defensor de la sencillez y defensor del amor, fue sincero y les dijo a sus seguidores que “hay ‘influenciadores’ que no tienen contenido bueno, si lo quiere hacer hágalo, pero tenga criterio para saber a quienes ven“.

Estas son las palabras que compartió Gregorio Pernía en su cuenta de Instagram y que está siendo alabado por sus seguidores.