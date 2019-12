Luego de que se emitiera el último capítulo de ‘El final del paraíso’, el cierre de la exitosa producción que conquistó al público hispano en Estados Unidos y a millones en Latinoamérica (donde aún no se transmite esa parte), Carmen y Gregorio hicieron un video exclusivamente para redes sociales y sus seguidores, en el que aparecían besándose.

Al no hacer parte realmente de la producción y ellos no estar ‘trabajando’, en el programa ‘Al rojo vivo’ le preguntaron a Sebastián Caicedo cómo tomó el jueguito de su esposa con Gregorio, que ha causado controversia en la red social.

“Obviamente ha generado mucha polémica, como: ‘Pero si ya se acabó. Oiga, Sebastián, qué le pasa, su esposa ¡Dios mío!’”, contó Carmen, antes de que su pareja les explicara a quienes se aterran cómo lo tomó él, luego de, además, aclarar que ella lo llamó antes.

“Yo lo entiendo perfectamente, porque también soy actor. Entonces, cuando Carmen me llama a pedirme… no a pedirme permiso, a consultarme, le dije ‘Mi amor, hazlo tranquila, yo entiendo. Soy actor’”, explicó Sebastián.

Carmen, por su parte, contó más detalles de cómo fue esa conversación telefónica: “Me dijo: ‘Me parece superlindo, qué lindo regalo para los fans. Dale, mi amor, con toda. Grábenlo’”.

Al final, y para volver a tranquilizar a esas personas que no están de acuerdo con el video, Caicedo añadió: “No solo son 11 años de relación, sino ya vamos a cumplir 20 años de carrera. Además, sé con qué me mujer me casé y soy seguro de mí”.

Toda la explicación se puede escuchar en el siguiente video de ‘Al rojo vivo’: