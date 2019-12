La joven compartió una sensual fotografía en su cuenta de Instagram, en donde aparece sentada en el mesón de la cocina con las piernas cruzadas. Asimismo, en la imagen pareciera que no tiene cucos pues la toma que le hace el fotógrafo no deja ver si los tiene o no.

Gracias a esta sugestiva postal, muchos de sus seguidores han afirmado que si cocinaran con ella, la comida se les quemaría pues estarían pendientes de la belleza que desborda.

“Buenos días compañeros ! 😃😃😍😍”, fue el sencillo mensaje con el que Mejía acompañó la mencionada publicación que ya cuenta con más de 19.000 ‘Me gusta’ en dicha red social.

“Qué mezcla de sensualidad y ternura”, “me alegras el día con tu belleza. Feliz día”, “no friegues, qué son esas fotos. Así quién cocina, todo se me va a quemar con esa distracción”, “tomar el café ☕ contigo será lo máximo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la imagen.

A continuación, la sensual fotografía de la imitadora de Thalía y varios de los comentarios de sus seguidores: