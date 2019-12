Así se puede ver en un video de 2017 que aparece en el canal de YouTube de Miss South Africa, en el que contaba por qué había entrado a la competencia que elige a la representante de su tierra para el concurso internacional.

“Siempre he querido ser un agente de cambio. Pero no de cualquier cambio, un cambio positivo y efectivo. Siempre he querido creer que todos nacimos con dones y talentos, no solo para cambiarnos a nosotros mismos, sino a otros”, dice en parte de su mensaje, en donde se le ve con pelo negro liso, poco maquillaje y un sencillo esqueleto con huecos en el frente.

“Muestro mis raíces y de dónde vengo para inspirar a la gente y que sepan que no importa de dónde vienes. Lo más importante es hacia dónde vas. Al final del día si vas a salir allá afuera a inspirar a la gente ellos tienen que poder ver pedazos de ellos mismos reflejados en ti, tienen que identificarse contigo”, finaliza Zozibini Tunzi, sobre los argumentos que la llevaron a participar en el concurso de belleza que luego le daría la oportunidad de convertirse en Miss Universo.

En la competencia del pasado 8 de diciembre la representante de Colombia, Gabriela Tafur, finalizó entre las cinco finalistas, pero aún así su paso por el certamen fue aplaudido por la mayoría de colombianos, en parte por el discurso en el que mencionó las marchas en el país y por su respuesta proaborto.