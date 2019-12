En un video que subió a su canal de YouTube, Laura primero respondió a un interrogante que le han hecho mucho en sus redes sociales: ¿Perdió Gabriela por su respuesta?, a lo que ella aseguró que no.

“Uno no pierde por una respuesta. Hemos visto varias Miss Universo coronarse con una respuesta promedio. La respuesta de Gabriela fue bastante buena, a una pregunta tan difícil, donde ella… era una pregunta donde o tomabas un bando o tomabas otro, pero ninguno de los dos era la respuesta correcta. La respuesta correcta era mantenerte en la mitad. Este tipo de preguntas son mortales, son mortales. Y ella lo hizo muy bien”.

Enseguida, Barjum dio su teoría de por qué Tafur no llegó más lejos, o se coronó como Miss Universo: “Creo que a Gabriela le afectó mucho haber sido llamada de 20, en el top 20. No sé si a ustedes les pasó, que cuando Steve estaba entrevistando a cada chica que iba clasificando, Gabriela se veía atrás, y veíamos como respiraba, como trataba de mantener la calma, como un momento tan difícil, cuando dices ‘fallé, yo como representante del mi país, Colombia no sonó’. Creo que eso le afectó el resto de la noche. Creo que a partir de ahí, ‘Gabi’ no se pudo recuperar”.

La ex Señorita Colombia aclaró que podría estar equivocada, y hasta preguntó a los seguidores de su canal si quisieran que invitara a Gabriela a hacer un video para hablar del tema, pero al mismo tiempo desarrolló un poco más su idea, esta vez reforzándola con la tensión que notó en Miss Colombia, quien para ella no pudo gozarse la experiencia.

“Yo la noté tensa durante toda la noche. Toda la noche. El momento más bonito y más especial fue cuando mencionó a su abuelita […] Pero de resto no la vi disfrutando nada. No la vi disfrutando su pasarela, con aquel cuerpazo que llevó. No la noté gozándosela. Yo recuerdo haber gozado tanto esa noche, a mi ya ni me importaba si ganaba o no […] Yo no vi eso en ‘Gabi’. En el traje de gala fue donde más tensa la noté. Claro, ella se ve preciosa cuando tiene su carita seria, pero más allá de eso, notaba tensiones en el cuello, noté muchas cosas. Creo que todo comenzó ahí, esa gran espera fue un calvario para ella y le fue muy difícil recuperarse”.

Sobre ese tema, Laura recordó que en su año recibió palabras de aliento y tranquilidad del estilista del concurso, pero piensa que, tal vez, Tafur no tuvo a alguien que le diera esa motivación.

Al final, como se puede escuchar en el video que relacionamos a continuación, Laura Barjum les recordó a los colombianos lo difícil que es participar en Miss Universo y llegar al top 5, sobre todo con el peso de la bandana de Colombia.

“Quiero que sepan que esa noche final de Miss universo es un juego mental para nosotras. Es así. Y ayer cuando la veía decía ‘Wow, todas somos muy fuertes. Todas las que nos paramos ahí somos muy fuertes’, porque es un juego mental en donde no sabes si te van a llamar, donde tienes que tener paciencia, donde tienes que tener templanza, donde tienes que, pase lo que pase, mostrar la mejor cara. Ella lo hizo increíble. Su respuesta no le echo la culpa. Y quiero que sepan que llegar al top cinco de Miss Universo es de las cosas más difíciles. Creo que nosotros los malacostumbramos un poquito a estar siempre en top 3, top 2. Chicos, créanme que estar en el top 5 de Miss Universo es una hazaña, la cual ella llevó a cabalidad, me hizo sentir muy orgullosa. Creo que trabajó durísimo para llegar donde llegó”.