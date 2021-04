‘Epa Colombia‘ hizo esa confesión en sus historias de Instagram, donde aseguró estar muy feliz después de avanzar en sus procesos judiciales por haber atacado una estación de Transmilenio.

La empresaria, que ha tenido bastantes problemas con su negocio de estética y belleza, contó que en el transcurso de su caso el Gobierno le asignó ayuda psicológica y que en ese proceso hallaron su trastorno.

“Me detectaron que soy una mujer que sufre de doble personalidad. Me dijeron que yo tenía doble autoestima, yo no [lo] creí”, comentó en su video, que fue rescatado por una cuenta de chismes.

Si bien Daneidy Barrera, nombre de la ‘influenciadora’, no dio más detalles de su salud mental, si contó que estuvo en un curso de resocialización como resultado de sus comportamientos.

“Me dijeron que yo tenía que seguir estudiando y hoy me certificaron. O sea, que yo no le debo a nadie, no sé qué más tengo que hacer, pero yo estoy libre de pecado, terminé mis tareas”, celebró.