En esa red social, ‘Epa Colombia’ se dirigió a quienes la siguen juzgando por el episodio que casi la lleva a la cárcel, pues destruyó bienes públicos del sistema de transporte masivo de Bogotá, hecho que quedó grabado en un video que ella misma hizo.

“Que me dejes de estar criticando todo el día. Todo el día me tratan mal. Yo sé que yo me tiré lo del Transmilenio y que di una muy mala imagen de mí, pero yo ya pagué esos 30 salarios mínimos. Fueron $ 43’500.990, hasta el último peso me cobraron. Yo ya los pagué”, dijo Daneidy Barrera, de forma textual, en la red social en la que hace pocos días mostró cómo le quedó la cara luego de las cinco cirugías que se hizo.

Luego, pidió que la dejen de juzgar y le den una oportunidad para mostrar la nueva versión de ella: “Yo soy como cualquier ser humano, me he equivocado, pero estoy para cambiar, para demostrarles que puedo ser una mujer diferente”.

‘Epa Colombia’ aseguró que está “hostigada con muchas cosas”, pues desde el incidente la gente solo ve lo malo de ella y eso es lo que comparte. “Pero no miran lo bueno. No miran de que yo genero empleo, de que yo les cambio la vida a las personas, que mantengo [a] muchas familias y les ayudo. No tengo necesidad de publicar”, concluyó la ‘influenciadora’ que por estos días anda feliz estrenando apartamento, como se puede escuchar en la siguiente publicación de una cuenta de famosos que replicó sus declaraciones: