Laura Tobón contó en varias historias que todo ocurrió en medio de un paseo que disfrutaba justo a su familia por esa región del país; sin embargo, todo cambió de claro a oscuro cuando de un momento a otro la embarcación en la que se encontraban entró a una tormenta, que terminó dejándolos a la deriva a 9 millas náuticas del municipio de Pueblo Viejo, Magdalena.

La presentadora indicó que luego de la tormenta ya mencionada, a la que resaltó que en ningún momento se debían haber metido, la tripulación de la embarcación intentó calmarlos diciendo que era normal y que estaban seguros, calma que duró hasta que les informaron que el bote se había quedado sin gasolina.

“Sin señal de celular y sin saber exactamente dónde estábamos. Estuvimos quietos sin saber dónde estábamos, la tripulación no tenía idea y sus celulares tampoco servían. Naufragamos cinco horas en la mitad de la Ciénaga”, señaló Tobón, quien agregó que la embarcación no tenía radio para pedir ayuda, no tenía GPS, no tenía bengalas y tampoco linternas.