Mediante sus historias publicadas en su cuenta de Instagram, ‘Epa Colombia’ invitó a sus seguidores a que protesten pacíficamente durante el próximo paro nacional, programado para este miércoles 28 de abril.

La creadora de contenidos, igualmente, puntualizó que si van a salir a movilizarse lo hagan con responsabilidad y no dañen las estructuras de los lugares públicos, como ella lo hizo con Transmilenio hace dos años.

“A mí me cerraron las puertas en la Secretaria de Salud, el Invima y la Policía porque son entidades del Gobierno. Así que amiga, si usted sale este 28 a marchar no dañe el Transmilenio. No vayas hacer lo que yo hice porque te vas a tirar tu vida”, precisó.