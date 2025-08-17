La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) inició el periodo para que los contribuyentes obligados presenten su declaración de renta, cuyos plazos van del 12 de agosto al 24 de octubre, según el último dígito del NIT en el RUT, que coincide con la cédula para los nacionales.

En este proceso, la entidad ofrece la información exógena, un conjunto de datos que terceros, como bancos o empresas, reportan directamente a la Dian y que facilitan la elaboración de la declaración.

Aunque no es obligatoria, esta herramienta permite al contribuyente tener un panorama más claro de sus movimientos reportados oficialmente.

Para consultar la información exógena, el usuario debe ingresar al Servicio Informático de la Dian, seleccionar la opción de consulta, aceptar condiciones, elegir el año gravable y descargar el archivo en Excel.

Sin embargo, pueden presentarse inconvenientes: si la información no aparece, es responsabilidad de la empresa reportante corregir errores en la transmisión.

En caso de inconsistencias, como pagos no recibidos o valores erróneos, el contribuyente debe solicitar ajustes al responsable del reporte. Además, las correcciones realizadas tardan hasta 72 horas en reflejarse en el sistema.

La Dian aclara que la información exógena es una ayuda práctica, pero no sustituye la veracidad de la información económica y financiera del contribuyente al presentar su declaración.

