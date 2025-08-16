Sarmiento Angulo, uno de los empresarios más influyentes de Colombia, recibió la Orden al Mérito Empresarial ‘José Gutiérrez Gómez’ durante el 10° Congreso Empresarial Colombiano de la Andi en Cartagena, en reconocimiento a sus 70 años de trayectoria.

En su discurso, el banquero y constructor de 92 años destacó que todo lo que ha logrado se lo debe al país, subrayando que nunca pensó en irse de Colombia, incluso en los momentos más difíciles.

(Vea también: Luis Carlos Sarmiento Angulo, en alerta por lo que pasó con uno de sus bancos más grandes).

“Jamás, ni en los momentos más difíciles, sopesé la idea de irme del país. Sí, tenemos problemas, pero la mayoría de los colombianos somos buenos y trabajadores. Contamos con unas instituciones fuertes e independientes. Siempre hemos sabido sobreponernos a las adversidades y a las más diversas amenazas que han pretendido poner en jaque nuestro Estado de Derecho”, apuntó el empresario.

Resaltó la fortaleza de las instituciones, la capacidad de los colombianos para superar adversidades y la importancia de mantener la confianza en el futuro.

Sarmiento recordó sus inicios en la construcción y cómo su Grupo Aval se consolidó en diferentes sectores, desde el financiero hasta el comercio de barrio, convirtiéndose en un actor clave de la economía nacional.

También expresó preocupación por el recrudecimiento de la violencia y pidió respaldar a las Fuerzas Armadas y de Policía frente a grupos armados que, según él, amenazan el desarrollo y la cohesión social del país.

Finalmente, invitó a proteger la democracia como el activo más valioso de Colombia y aseguró que sus empresas seguirán invirtiendo y trabajando para impulsar el crecimiento y mejorar la vida de millones de colombianos.

