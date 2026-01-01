A partir de este primero de enero de 2026, entrará en vigencia el reajuste en los valores del impuesto para vehículos que deben pagar los propietarios de automotores en Colombia. La actualización corresponde a los avalúos oficiales que sirven como base para liquidar este tributo anual.

La medida grava la propiedad de automóviles particulares y se calcula con base en el valor comercial técnico definido por el Gobierno, el cual no necesariamente coincide con el precio de compra o de mercado. Estos valores se actualizan de forma periódica y el ajuste es de acuerdo con la inflación y no con el aumento del salario mínimo.

Para 2026, el esquema de cobro mantiene un sistema progresivo, dividido en tres rangos de avalúo, cada uno con una tarifa diferente; pero cambian los valores para este nuevo año.

Los vehículos de mayor valor (superior a $ 129’032.000) pagarán una tasa del 3,5 %, que es la meta de inflación proporcionada por el Banco de la República, según informó El Tiempo.

Los vehículos de rango intermedio (entre los $ 57’349.000 y los $ 129’032.000) estarán sujetos a una tarifa del 2,5 %, y los automotores de menor avalúo (valorados en menos de 57’349.000) tendrán una carga del 1,5 % sobre el valor establecido.

Este reajuste implica que algunos propietarios podrían pagar un monto mayor en comparación con años anteriores, incluso si no cambiaron de vehículo, debido al aumento en los avalúos oficiales. Por esta razón, las autoridades recomiendan revisar con anticipación en qué rango queda clasificado cada automotor.

El impuesto debe ser cancelado anualmente ante la entidad correspondiente del departamento donde esté matriculado el vehículo, dentro de los plazos que se establezcan para 2026, con el fin de evitar sanciones o intereses por mora.

¿Cómo era la tabla de avalúos para cobro de impuesto de vehículos en 2025?

Durante 2025, la tabla de avalúos utilizada para liquidar el impuesto sobre vehículos establecía como referencia los siguientes valores: los automotores con un avalúo de hasta $55.679.000; aquellos con valores entre $55.679.001 y $125.274.000; y los vehículos con un avalúo superior a $125.274.000.

