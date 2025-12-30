La Superintendencia Financiera de Colombia definió las nuevas tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que aplicarán desde el 1 de enero de 2026, con variaciones según la clase de vehículo.

Para motos, taxis, microbuses y vehículos de servicio especial, el valor del seguro registra un incremento cercano al 5,17 %, un ajuste asociado a la actualización anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT) y al comportamiento de la siniestralidad en estos segmentos.

En el caso de las motocicletas, el aumento impacta especialmente a las de menos de 100 centímetros cúbicos y a las que se ubican entre 100 y 200 centímetros cúbicos, categorías que concentran una alta participación en accidentes de tránsito.

Por el contrario, los vehículos particulares, camionetas y camiones de carga presentan una variación menor, con un ajuste aproximado del 0,38 %, debido a una reducción en los indicadores de siniestralidad registrados durante el último año.

nductor incluye la prima del SOAT y la contribución destinada a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), recursos que respaldan la atención de víctimas en siniestros viales.

La entidad recordó que estas tarifas son de cumplimiento obligatorio para todas las aseguradoras en Colombia y recomendó verificar la autenticidad de la póliza únicamente por canales oficiales, con el fin de evitar fraudes.

Estos son los precios del Soat para 2026 en Colombia

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es una póliza exigida por la ley en Colombia para todos los vehículos que circulan por vías públicas. Su propósito principal es garantizar la atención inmediata a las víctimas de un siniestro vial, sin importar quién sea el responsable del hecho. Para 2026 la tabla de precios quedó de la siguiente manera:

Motos de menos de 100 cc : el valor del SOAT en 2026 quedó en $256.300 , con una variación del 5,17 % .

: el valor del SOAT en quedó en , con una variación del . Motos entre 100 y 200 cc : la tarifa para 2026 es de $343.500 , lo que representa un aumento del 5,17 % .

: la tarifa para es de , lo que representa un aumento del . Motos de más de 200 cc : el seguro obligatorio tendrá un costo de $761.500 en 2026 , con una variación del 0,38 % .

: el seguro obligatorio tendrá un costo de en , con una variación del . Taxis y microbuses : según el modelo del vehículo, el valor del SOAT para 2026 será de $282.100 , con un ajuste del 5,17 % .

: según el modelo del vehículo, el valor del SOAT para será de , con un ajuste del . Carros familiares de menos de 1.500 cc : la tarifa quedó en $447.300 para 2026 , con una variación del 0,38 % .

: la tarifa quedó en para , con una variación del . Camionetas de menos de 2.500 cc: el costo del SOAT en 2026 se fijó en $792.900, con un incremento del 0,38 %.

