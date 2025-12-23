El Soat es uno de los requerimientos obligatorios que tienen los conductores para poder andar por las calles y carreteras del país, pues es ese seguro que sirve en caso de cualquier siniestro en las vías.

Este tiene un costo económico alto, pero solo se paga una vez al año y es necesario para cubrir algunos gastos en caso de choques o incidentes en las vías.

Ahora, para 2026 habrá un incremento importante, pero solo para un tipo de vehículos, ya que para otros incluso disminuirá el precio.

Cuánto costará el Soat para motos, taxis y automóviles para 2026

Según se explicó en un proyecto de regulación de la Superintendencia Financiera, el costo del Soat ya no estará ligado al aumento del salario mínimo, que se anunciará en la noche de este martes 23 de diciembre, sino a la Unidad de Valor Tributario, que se ajusta con la inflación.

Por eso mismo, para las motos de bajo cilindraje y los taxis el costo del Soat tendrá un aumento del 5 % con respecto al 2025, por lo que los valores serán:

Motos: de 243.700 pesos a 256.240 pesos.

Taxis (de motor menor a 1.5): 268.200 pesos a 281.929 pesos.

Por su parte, los vehículos familiares sí se verán beneficiados de cierta manera, puesto que al contrario de subir, como ocurre con todo cada año, bajará en un 1 % con respecto a 2025. Es más, el precio pasará de 445.600 a 442.440 pesos.

Ahora, pese a que todo indica que estos serán los valores para 2026, queda esperar que la Superintendencia Financiera publique oficialmente los valores establecidos para el próximo año, ya que aplicaría desde el primero de enero.

Multa por no tener Soat en Colombia

Vale la pena destacar que andar sin el Soat tiene consecuencias importantes. En primer lugar, la multa, pues según está estipulado en el Código Nacional de Tránsito, el valor que debe pagar por no tenerlo es de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, 1’423.500 pesos.

Además, le inmovilizarán el vehículo, por lo que debe pagar la grúa y el tiempo que dure dentro de los patios.

