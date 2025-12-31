El año 2025 cerró con una operación significativa en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) al venderse la totalidad del paquete accionario del banco estadounidense JP Morgan Securities PLC en Grupo Éxito. Según reveló La República, se trató de un paquete de 27.419.715 acciones, lo que representa el 2,11 % del capital social de la compañía.

Esta es la primera vez que JP Morgan se desvincula completamente de Grupo Éxito como accionista relevante. La operación fue ejecutada discretamente sin detallar el precio por acción ni su impacto en la cotización, aunque el citado medio mencionó que el día de la transacción, las acciones de Grupo Éxito se cotizaban en 4.390 pesos con un incremento del 1,15 %.

Andrés Moreno Jaramillo, economista y profesor de la Facultad de Economía, señaló que es común que este tipo de ventas masivas se realicen de manera cerrada y no gradualmente en el mercado abierto. “Eso podría desplomar el precio”, enfatizó Moreno en La República. Se presume, entonces, que JP Morgan optó por una operación cerrada, es decir, una negociación privada con un comprador único previamente identificado. Esta práctica es muy común en la bolsa para evitar la volatilidad y garantizar una salida ordenada.

Aunque la identidad del comprador permanece desconocida, Moreno recomendó estar atentos al próximo boletín de accionistas, programado para febrero de 2026, o a un anuncio oficial de Grupo Éxito para revelarla. Según datos de noviembre de 2025 publicados por Forbes, JP Morgan poseía alrededor del 4,06 % (52.661.003 acciones) de Grupo Éxito, lo que indica que ya había reducido su posición antes de esta liquidación total.

Moreno apunta a la toma de utilidades como la explicación más probable detrás de la decisión de JP Morgan. Según explicó en entrevista con La República, fondos extranjeros como JP Morgan habrían invertido en Grupo Éxito aprovechando acciones a precios bajos, posiblemente durante periodos de undervaloración en el mercado colombiano.

Una vez recuperados los valores, pusieron en práctica su plan de tomar ganancias. Además, las reorganizaciones de portafolios son comunes para las instituciones a fin de año, momento en el que ajustan sus inversiones para cerrar el periodo fiscal con óptimos rendimientos.

