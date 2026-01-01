El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció que en 2026 mantendrá una amplia oferta de cursos gratuitos dirigidos a ciudadanos que buscan fortalecer su hoja de vida y ampliar sus oportunidades de acceso al mercado laboral.

Los programas están disponibles en modalidad presencial y virtual, e incluyen formación técnica, tecnológica y cursos cortos complementarios en distintas áreas productivas.

A través de la plataforma Betowa los interesados pueden consultar la oferta académica vigente, revisar los requisitos de ingreso y adelantar el proceso de inscripción. Allí es posible filtrar los programas por nivel de formación y por área de conocimiento, lo que facilita identificar opciones acordes con el perfil y los objetivos profesionales de cada aspirante.

¿Qué cursos gratuitos ofrece el Sena para 2026?

Dentro de la oferta se encuentran cursos relacionados con tecnologías de la información, gestión administrativa, producción industrial, diseño, servicio al cliente y otros sectores con alta demanda laboral.

Entre los programas que hacen parte de la oferta formativa se encuentran:

Actividad Física

Agente de Tránsito y Transporte

Agricultura de Precisión

Agrobiotecnología

Agroindustria Alimentaria

Agroindustria Panelera

Agrotrónica

Alistamiento de Cargas

Alistamiento de Laboratorios de Análisis y Ensayos para la Industria

Alistamiento de Laboratorios de Microbiología y Biotecnología

Almacenamiento, Empaque y Embalaje de Objetos

Análisis de Glosa y Cartera de Cuentas Médicas

Análisis y Desarrollo de Software

Animación 3D

Aplicación de Procedimientos de Laboratorio Químico

Apoyo Administrativo en Salud

Aseguramiento de la Calidad del Café en la Finca

Aseguramiento Metrológico Industrial

Asesoría Comercial

Asistencia Administrativa

Asistencia en la Función Pública

Asistencia en Organización de Archivos

Asistencia para la Inteligencia Empresarial

Barismo

Bisutería Artesanal

Carpintería

Carpintería de Aluminio

Carpintería Metálica

Catastro Multipropósito

Cervecería Artesanal

Chocolatería

Cocina

Comercialización de Alimentos

Decoración de Espacios Interiores

Desarrollo Creativo de Productos para la Industria

Desarrollo de Componentes Mecánicos

Dibujo Arquitectónico

Dibujo Mecánico

Ebanistería

Ejecución de la Danza

Elaboración de Audiovisuales

Impresión Digital

El Sena recordó que ninguno de sus cursos tiene costo y que los procesos de inscripción no requieren intermediarios. Los aspirantes deben crear un usuario en la plataforma institucional, seleccionar el programa de interés y completar el registro de manera directa. Además, la entidad ofrece instrumentos de orientación vocacional que permiten identificar áreas de estudio acordes con las habilidades e intereses personales.

En cuanto al calendario académico de 2026, la entidad prevé que la primera convocatoria presencial se abra a finales de enero, con el inicio de clases programado para el primer trimestre del año. Esta planificación permite a los estudiantes organizar su proceso formativo desde el comienzo del año.

Con esta oferta educativa, el Servicio Nacional de Aprendizaje busca facilitar el acceso a formación de calidad, promover el desarrollo de competencias laborales y apoyar la inserción y permanencia de los colombianos en el mercado de trabajo.

¿Cómo inscribirse a los cursos del Sena en 2026?

El proceso de inscripción a los programas para 2026 se adelanta exclusivamente por medio de la nueva plataforma Betowa, habilitada para gestionar toda la oferta educativa de la entidad. Este trámite es gratuito y no requiere intermediarios.

Una vez la institución publique las primeras convocatorias presenciales de 2026, los aspirantes deben ingresar a la sección “Nuestra oferta educativa” y elegir la modalidad presencial. Desde allí, los filtros disponibles permiten delimitar la búsqueda por nivel de formación y área de conocimiento, lo que facilita identificar programas acordes con el perfil del interesado.

El buscador de la plataforma permite agrupar los programas en campos como producción y transformación, cliente y servicios, tecnologías de la información, gestión de la información, diseño, materiales y herramientas, entre otros. Cada opción incluye información detallada sobre duración, lugar de formación, perfil del programa y requisitos de ingreso.

Para avanzar con la inscripción, los aspirantes deben iniciar sesión o crear un usuario nuevo en el sistema. Luego, solo deben seguir las instrucciones que indica la plataforma para completar el registro. La entidad reiteró que este procedimiento no tiene costo y que no es necesario acudir a terceros.

En caso de no tener claridad sobre qué programa elegir, el Sena mantiene disponible el Test de Orientación Vocacional IPO, una herramienta compuesta por 54 preguntas que analiza las preferencias del usuario y ofrece recomendaciones acordes con sus intereses y con las características de los programas de formación disponibles. Este test se encuentra habilitado de manera gratuita dentro del sistema de orientación vocacional de la entidad.

