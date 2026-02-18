El aumento del 23 % al salario mínimo quedó en pausa por decisión del Consejo de Estado, pero el Gobierno no se quedó de brazos cruzados, pues ya presentó un recurso para intentar revertir la suspensión provisional del decreto que fijó el nuevo monto para 2026.

El Gobierno considera que la decisión del alto tribunal fue más allá de lo que permite una medida temporal. En su concepto, la suspensión no solo detiene el decreto, sino que se adelanta a un debate que todavía no ha sido resuelto de fondo por la justicia.

Cabe recordar que la demanda contra el decreto que aumentó el salario fue interpuesta por un ciudadano y está dirigida contra varias entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y la Presidencia. Tras estudiar el caso, el Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente la norma mientras avanza el proceso judicial.

Ante ese escenario, los abogados del Gobierno y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado radicaron un recurso de súplica. Con este mecanismo buscan que el mismo Consejo de Estado revise su decisión y permita que el decreto vuelva a aplicarse mientras se toma una determinación definitiva.

Para el Ejecutivo, las medidas cautelares deben servir solo para evitar daños mientras se resuelve el caso, pero no para reemplazar la norma suspendida ni cambiar sus efectos. A su juicio, ordenar reglas temporales distintas equivale casi a dictar una sentencia anticipada.

#Atención La Presidencia radicó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica contra el auto que suspendió provisionalmente el decreto con el que el Gobierno fijó el aumento del salario mínimo en 23 % para 2026. El recurso, que pide revocar la decisión, fue presentado de manera… pic.twitter.com/JhmBIczGrI — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 18, 2026

Entre las peticiones, el Gobierno solicitó revocar completamente la suspensión del Decreto 1469 de 2025. Como alternativa, pidió que se modifiquen las órdenes adicionales que impusieron un régimen transitorio sobre el salario mínimo mientras continúa el proceso.

Finalmente, el caso tiene un fuerte impacto económico y jurídico, ya que está en juego la facultad del presidente para fijar el salario mínimo cuando no hay acuerdo entre empresarios y trabajadores en la Comisión de Concertación. La decisión que tome el Consejo de Estado será clave para definir si el aumento del 23 % se mantiene o sigue congelado.

Protestas 19 de febrero por suspensión del salario mínimo en Colombia

El presidente Gustavo Petro convocó a nuevas protestas este jueves 19 de febrero a las 4:00 p.m., con el fin de respaldar el decreto del salario mínimo vital. El mandatario sostuvo que expedirá un nuevo decreto transitorio para mantener vigente el salario vital mientras se allegan nuevos estudios y avanza la decisión de fondo.

Desde el Gobierno insistieron en la convocatoria. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, extendió el llamado al afirmar: “Plazas de todo el país, a defender el salario vital”.

