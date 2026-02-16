El salario mínimo de 2026 no está anulado, pero su futuro depende de dos movimientos clave: el nuevo decreto que debe expedir el Gobierno en máximo ocho días (desde el día de la anulación) y la sentencia definitiva que más adelante emitirá el Consejo de Estado.

La suspensión provisional del decreto que fijó el salario en $1.750.905 abrió un compás de espera jurídico. El aumento no desaparece de inmediato, pero quedó condicionado a que el Ejecutivo corrija las fallas señaladas en la sustentación técnica.

Qué pasará con el salario mínimo en Colombia

El caso no terminó. La medida adoptada por el alto tribunal es cautelar, lo que significa que se mantendrá vigente mientras avanza el estudio de fondo sobre la legalidad del decreto.

Solo cuando el Consejo de Estado emita una sentencia definitiva se sabrá si el aumento queda en firme o si el decreto es anulado de manera permanente.

¿Qué está pasando con el salario mínimo de 2026? El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijó el aumento del salario mínimo. Esto no significa que el tema esté resuelto ni que los pagos realizados pierdan validez. ℹ️Aquí le explicamos brevemente pic.twitter.com/hb9wKl1Mlp — Consejo de Estado (@consejodeestado) February 16, 2026

El Gobierno está contra la espada y la pared

En el corto plazo, el Ejecutivo tiene la obligación de expedir un nuevo decreto transitorio que determine el aumento del salario mínimo para 2026.

Ese nuevo acto no podrá copiar el contenido del decreto suspendido y deberá incluir una justificación económica detallada, basada en criterios exigidos por la ley como inflación, productividad y otros indicadores oficiales.

Si el nuevo decreto cumple con las exigencias técnicas, el aumento podría sostenerse mientras se define el fallo final. Si no lo hace, el escenario jurídico podría complicarse.

Hasta que se publique el nuevo decreto, continúa vigente el salario mínimo fijado inicialmente. Además, los pagos ya adelantados, salarios, pensiones, contratos y demás obligaciones, se mantienen válidos y no habrá devoluciones ni efectos retroactivos.

El salario mínimo queda en manos del Consejo de Estado

El punto definitivo será la sentencia del Consejo de Estado. Ese fallo determinará si el incremento del 23 % queda respaldado jurídicamente o si debe replantearse por completo.

En otras palabras, el salario mínimo de 2026 entra en una etapa de revisión legal cuyo desenlace aún está abierto y dependerá tanto del nuevo decreto como de la decisión final del alto tribunal.

