Los colombianos ya no solo buscan acceder a un crédito: quieren entender cómo funciona. Las consultas sobre puntaje e historial crediticio lideran las preguntas de educación financiera, según el análisis de búsquedas y uso dentro de Midatacrédito, el ecosistema financiero de DataCrédito Experian.

En Midatacrédito.com, las preguntas más frecuentes de los usuarios llegan a través de EVA, la asistente virtual de educación financiera que integra inteligencia artificial para responder dudas en tiempo real. A partir de más de 400.000 interacciones con EVA, se identificó que las dos inquietudes más recurrentes son “¿cómo mejorar mi puntaje?” y “quiero saber mi puntaje”.

¿Qué es el puntaje crediticio?

El puntaje crediticio es un número que refleja cómo una persona ha manejado sus obligaciones y pagos, y por medio del cual se estima la probabilidad de cumplimiento futuro. Se construye a partir de la información que las personas generan a través de su comportamiento crediticio en diferentes sectores, como el financiero, cooperativo, comercial y de telecomunicaciones.

El puntaje se expresa en una escala de 150 a 999 puntos, que resume el comportamiento crediticio y permite a cada persona entender, cuidar y mejorar su historial para acceder a más y mejores oportunidades financieras.

En Colombia, el puntaje promedio se ubica alrededor de 630 puntos, una referencia útil para que las personas midan su progreso en el tiempo y comparen su propio desempeño frente a la media nacional.

¿Cómo mejorar mi puntaje crediticio?

El puntaje se fortalece con hábitos financieros sostenidos en el tiempo. Algunas prácticas útiles son:

Pagar a tiempo las obligaciones y compromisos financieros.

Mantener compromisos acordes con la capacidad de pago , evitando sobreendeudamiento.

Conservar un uso moderado de los cupos disponibles en los productos , sin llegar al 100 %.

Revisar periódicamente la información crediticia para hacer seguimiento a su evolución.

Actualizar datos y mantener una gestión ordenada de las cuentas y productos vigentes.

“Estamos viendo un interés creciente de los colombianos por conocer su información crediticia, entender qué significa su puntaje y cómo pueden utilizarlo a su favor. Este comportamiento demuestra que cada vez más personas quieren tomar decisiones informadas y buscar productos financieros que realmente se ajusten a sus necesidades”, afirmó Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito.

¿Cómo saber cuál es mi puntaje crediticio?

Registrándose en www.midatacredito.com, las personas pueden consultar su puntaje y acceder a una explicación clara sobre su comportamiento crediticio. La plataforma muestra los factores que influyen en el puntaje, permite entender cómo ha evolucionado en el tiempo y entrega herramientas para interpretar esa información de manera práctica.

