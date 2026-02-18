La billetera digital Nequi informó que hará una suspensión temporal de algunos de sus servicios debido a un mantenimiento programado por Bancolombia, intervención técnica que se llevará a cabo en los siguientes horarios:
- A partir de las 10:30 p. m. del sábado 21 de febrero.
- Hasta las 3:30 a. m. del domingo 22 de febrero.
Según el anuncio, la medida busca anticipar a los usuarios sobre posibles restricciones operativas durante ese periodo y evitar inconvenientes en sus transacciones habituales. Durante la ventana de mantenimiento, no será posible enviar dinero entre cuentas de Bancolombia y Nequi, pagar mediante el QR Entre Cuentas de Bancolombia ni recibir remesas.
La plataforma aclaró que la afectación será parcial y que varios servicios continuarán funcionando con normalidad. Entre las operaciones que sí estarán habilitadas se encuentra el ingreso a la aplicación, los envíos de dinero entre cuentas Nequi y hacia otros bancos, el retiro de efectivo en cajeros de Bancolombia y el uso de las demás funcionalidades disponibles dentro de la app.
De acuerdo con la comunicación oficial, la intervención está delimitada a ese lapso y tiene como objetivo fortalecer la estabilidad y el correcto funcionamiento de los sistemas, con el fin de mantener la continuidad de las operaciones digitales.
(Vea también: Salió el PIB de Colombia en 2025 y cayó como baldado de agua fría a Petro; no le fue bien)
La entidad también recordó que, en caso de dudas o requerir acompañamiento, los usuarios pueden acudir a los canales de atención al cliente, los cuales permanecen disponibles las 24 horas. Allí, un equipo de soporte estará dispuesto a orientar a las personas que necesiten información adicional sobre el funcionamiento del servicio durante el mantenimiento programado.
¿Cuándo se separa Nequi de Bancolombia?
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO