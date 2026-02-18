La billetera digital Nequi informó que hará una suspensión temporal de algunos de sus servicios debido a un mantenimiento programado por Bancolombia, intervención técnica que se llevará a cabo en los siguientes horarios:

A partir de las 10:30 p. m. del sábado 21 de febrero.

Hasta las 3:30 a. m. del domingo 22 de febrero.

Según el anuncio, la medida busca anticipar a los usuarios sobre posibles restricciones operativas durante ese periodo y evitar inconvenientes en sus transacciones habituales. Durante la ventana de mantenimiento, no será posible enviar dinero entre cuentas de Bancolombia y Nequi, pagar mediante el QR Entre Cuentas de Bancolombia ni recibir remesas.

La plataforma aclaró que la afectación será parcial y que varios servicios continuarán funcionando con normalidad. Entre las operaciones que sí estarán habilitadas se encuentra el ingreso a la aplicación, los envíos de dinero entre cuentas Nequi y hacia otros bancos, el retiro de efectivo en cajeros de Bancolombia y el uso de las demás funcionalidades disponibles dentro de la app.

De acuerdo con la comunicación oficial, la intervención está delimitada a ese lapso y tiene como objetivo fortalecer la estabilidad y el correcto funcionamiento de los sistemas, con el fin de mantener la continuidad de las operaciones digitales.

La entidad también recordó que, en caso de dudas o requerir acompañamiento, los usuarios pueden acudir a los canales de atención al cliente, los cuales permanecen disponibles las 24 horas. Allí, un equipo de soporte estará dispuesto a orientar a las personas que necesiten información adicional sobre el funcionamiento del servicio durante el mantenimiento programado.

¿Cuándo se separa Nequi de Bancolombia?

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) aprobó que Nequi opere como compañía independiente de Bancolombia, en un proceso que se concretará a partir del segundo semestre de 2026. Así lo confirmaron voceros del Grupo Cibest, conglomerado al que seguirá perteneciendo la plataforma financiera dentro de su estructura empresarial. Con esta decisión, Nequi tendrá independencia operativa, lo que le permitirá avanzar en el fortalecimiento de su modelo de negocio y ampliar su portafolio de servicios. La separación también busca facilitar que la entidad mejore su rentabilidad y responda con mayor agilidad a las dinámicas del mercado digital. El cambio no implica que la aplicación deje de estar vinculada al grupo financiero, sino que funcionará con una estructura propia. La transición se desarrollará de manera gradual durante 2026, mientras se ajustan los procesos operativos y regulatorios necesarios para su funcionamiento independiente. ¿Cuánto cobra Nequi por transferencia a Bancolombia en 2026? En 2026, las transferencias desde Nequi hacia cuentas de Bancolombia continúan sin costo para los usuarios. La billetera digital mantiene su política de no cobrar por enviar dinero a cuentas de ahorro del mismo grupo financiero, lo que facilita los movimientos entre ambas plataformas. Esta medida aplica para transferencias hechas desde la aplicación móvil, siempre que se trate de operaciones habituales entre Nequi y Bancolombia. De acuerdo con la información disponible, el envío de dinero se procesa de forma inmediata en la mayoría de los casos, dependiendo de la disponibilidad del sistema y la conexión del usuario. Nequi ha mantenido esta funcionalidad como parte de su oferta para promover el uso de pagos digitales y transferencias electrónicas, permitiendo a los usuarios mover recursos sin asumir cargos adicionales por este tipo de transacción en 2026.

